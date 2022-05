Secondo la bozza di regole dell’UE, Google e Meta dovranno individuare e rimuovere il materiale pedopornografico online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Google, Meta e altri fornitori di servizi online dovranno trovare e rimuovere il materiale pedopornografico online alla luce delle disposizioni proposte dalla Commissione europea in una bozza, un’iniziativa che Secondo alcuni gruppi sulla privacy potrebbe mettere le comunicazioni delle persone in pericolo. Le aziende tecnologiche che non osservano le regole rischiano multe fino al 6% del loro reddito annuo o fatturato globale, quantum che verrà individuato dai paesi membri dell’UE. L’esecutivo dell’UE ha dichiarato che la proposta annunciata oggi ha l’obiettivo di sostituire il sistema – attualmente in vigore – di rilevamento e segnalazione volontaria da parte delle ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022)e altri fornitori di servizitrovare eilalla luce delle disposizioni proposte dalla Commissione europea in una, un’iniziativa chealcuni gruppi sulla privacy potrebbe mettere le comunicazioni delle persone in pericolo. Le aziende tecnologiche che non osservano lerischiano multe fino al 6% del loro reddito annuo o fatturato globale, quantum che verrà individuato dai paesi membri. L’esecutivoha dichiarato che la proposta annunciata oggi ha l’obiettivo di sostituire il sistema – attualmente in vigore – di rilevamento e segnalazione volontaria da parte delle ...

