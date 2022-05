Rodriguez Escudero | Con digitale cliente ha esperienza personalizzata

Advertising

novasocialnews : L’Oréal, Rodriguez Escudero: 'Possibilità offerte dal digitale sono infinite' - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - La tecnologia ci consente di creare una connessione con il consumatore: il digitale infatti ci permet… - zazoomblog : LOréal Rodriguez Escudero: Possibilità offerte dal digitale sono infinite - #LOréal #Rodriguez #Escudero: - zazoomblog : Ultime Notizie – L’Oréal Rodriguez Escudero: “Possibilità offerte dal digitale sono infinite” - #Ultime #Notizie #L… -

Adnkronos

Ad illustrare i cambiamenti che il marketing ha visto con l'avvento dell'era digitale Susana, Chief Marketing & Digital Officer di L'Oréal Italia. 11 maggio 2022Susana, Chief Marketing & Digital Officer di L'Oréal Italia ha esposto le peculiarità del marketing nell'era digitale, Caroline Renard, Head of innovation and Program Office for ... L’Oréal, Rodriguez Escudero: "Possibilità offerte dal digitale sono infinite" In occasione del Beauty Tech Day, L’Oréal Italia ha presentato le tecnologie più innovative sviluppate dai propri esperti. Ad illustrare ...Così Susana Rodriguez Escudero, Chief Marketing Digital Officer di L’Oréal Italia, a margine dell’open talk organizzato da StartupItalia e promosso da L’Oréal Italia, dedicato all’esplorazione dei ...