"Putin in difficoltà? Adesso vi dico io che cosa farà", la "profezia" da incubo di Orsini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alessandro Orsini, 46 anni, napoletano, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, ha tenuto una "lezione di storia" al Teatro Sala Umberto di Roma davanti a una numerosa platea (c'erano anche Gianni Alemanno e Alessandro DI Battista). Il docente, diventato ormai celebre per le sue tesi/esibizioni in tv sulla guerra in Ucraina, da Cartabianca su Rai 3 a Piazzapulita su La7, così "comprensive delle ragioni di Putin", riporta La Stampa, ha finalmente ottenuto un palcoscenico tutto per sé dove poter illustrare le proprie teorie. Orsini quindi ha parlato dell'arroganza dell'Occidente, di tutti gli errori degli ultimi 25 anni commessi a danno della Russia, in Serbia, in Libia, in Iraq con una "lettura a una sola dimensione, con una serena, sbalorditiva omissione delle tante brutalità commesse da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alessandro, 46 anni, napoletano, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, ha tenuto una "lezione di storia" al Teatro Sala Umberto di Roma davanti a una numerosa platea (c'erano anche Gianni Alemanno e Alessandro DI Battista). Il docente, diventato ormai celebre per le sue tesi/esibizioni in tv sulla guerra in Ucraina, da Cartabianca su Rai 3 a Piazzapulita su La7, così "comprensive delle ragioni di", riporta La Stampa, ha finalmente ottenuto un palcoscenico tutto per sé dove poter illustrare le proprie teorie.quindi ha parlato dell'arroganza dell'Occidente, di tutti gli errori degli ultimi 25 anni commessi a danno della Russia, in Serbia, in Libia, in Iraq con una "lettura a una sola dimensione, con una serena, sbalorditiva omissione delle tante brutalità commesse da ...

Advertising

robfer2010 : @IncaLoris @BelpietroTweet anzi credo che la Russia a differenza degli stati uniti abbia rispettato fino a Febbra… - FrancoLaratta : Putin è assolutamente in difficoltà. Non ha nessuna opzione reale per finire questa guerra. E neanche per vincerla… - AvitabileFranto : RT @OGiannino: Putin non ha potuto annunciare alcuna vittoria in Ucraina. Per giustificarsi si è spinto a dire che NATO preparava invasione… - news_mondo_h24 : Le difficoltà dell’esercito russo: il fallimento della strategia di Putin - NicolaNobile4 : RT @OGiannino: Putin non ha potuto annunciare alcuna vittoria in Ucraina. Per giustificarsi si è spinto a dire che NATO preparava invasione… -