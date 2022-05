Pentathlon moderno, Albena 2022: Frezza, Micozzi e Colasanti in semifinale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tre azzurri in semifinale ad Albena, in Bulgaria, terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno. Gianluca Micozzi, alla prima prova individuale della stagione in Coppa del Mondo, ha chiuso al quarto posto con 1158 il Gruppo “A” vinto il campione olimpico Joseph Choong (1160), alla sua prima gara stagionale in World Cup e dunque con il nuovo format.Secondo e terzo posto per i coreani Soengjin Kim e Changwan Seo, entrambi a 1160. Decima posizione a quota 1155 per Stefano Frezza, anch’esso alla prima gara individuale stagionale nel circuito. Terza semifinale su tre invece per Alessandro Colasanti, che nel gruppo “B” ha chiuso diciottesimo con 1137, staccando in extremis il pass per il turno successivo. Rimane fuori dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tre azzurri inad, in Bulgaria, terza tappa della World Cupdi. Gianluca, alla prima prova individuale della stagione in Coppa del Mondo, ha chiuso al quarto posto con 1158 il Gruppo “A” vinto il campione olimpico Joseph Choong (1160), alla sua prima gara stagionale in World Cup e dunque con il nuovo format.Secondo e terzo posto per i coreani Soengjin Kim e Changwan Seo, entrambi a 1160. Decima posizione a quota 1155 per Stefano, anch’esso alla prima gara individuale stagionale nel circuito. Terzasu tre invece per Alessandro, che nel gruppo “B” ha chiuso diciottesimo con 1137, staccando in extremis il pass per il turno successivo. Rimane fuori dalla ...

Advertising

sportface2016 : #Pentathlonmoderno, World Cup #Albena 2022: Stefano #Frezza, Gianluca #Micozzi e Alessandro #Colasanti accedono in… - Federpentathlon : Ecco gli azzurri impegnati oggi nelle qualificazioni maschili ad Albena, nel corso della terza tappa della World Cu… - sportface2016 : #Pentathlon moderno, #Rinaudo, #Mercuri le #Tognetti in semifinale ad Albena - Federpentathlon : Tutto pronto ad Albena per il via della terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno. Domani le qualifica… - FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: CHE GARAAAAA! ?????? Giuseppe Mattia Parisi è secondo nella tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno a Budapest! ??… -