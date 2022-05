Parabrezza si scheggia | paura a bordo di un pullman con studenti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) –per una scolaresca di Sapri, in provincia di Salerno, in gita scolastica adi unsull’autostrada A2 del Mediterraneo. All’altezza della corsia nord dello svincolo di Campagna, nel Salernitano, ildel veicolo è stato improvvisamente colpito da un pezzo di ferro presente sulla sede stradale accidentalmente spostato da un altro automezzo che precedeva lo stesso. L’autista del, con destrezza, ha evitato il peggio riuscendo a fermare il veicolo sulla corsia di emergenza. Tuttavia le schegge delrotto hanno leggermente ferito una studentessa medicata sul posto dai sanitari del 118. Glihanno ripreso il loro viaggio di istruzione diretti a Napoli ...

