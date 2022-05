‘Ndrangheta | boss contro pm e pg | ‘Prestipino Cortese Pignatone | tutti a Roma | maledetti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. (Adnkronos) - Per ildella ‘locale' di ‘ndrangheta aAntonio Carzo era rischioso stare nella Capitale “ dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in Calabria e avevano combattuto a Sinopoli e Cosoletola cosca Alvaro (‘tutta la famiglia nostra')”. E' quanto si legge nell'ordinanza con cui il gip diGaspare Sturzo ha disposto 43 arresti eseguiti ieri nell'ambito dell'indagine della Dda della Capitale e della Dia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò e dai pm Giovanni Musarò e Francesco Minisci, nei confronti della prima ‘ndrina calabrese attiva a. A parlare in un dialogo intercettato è proprio Carzo: “...comunque c'è una Procura... qua a... ...