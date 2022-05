Milano, donna muore intrappolata nell’incendio della sua abitazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco A seguito di un incendio divampato nella sua abitazione un’anziana donna di 89 anni ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 10 maggio. L’incendio si è sviluppato in via Paolo Giovio a Milano. Immediato l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con diverse autopompe per domare le fiamme. Intervenuti sul posto anche i soccorritori dell’agenzia regionale di emergenza. Il rogo è stato subito confinato e 25 persone presenti nell’edificio sono state subito evacuate e messe in salvo. Leggi anche: ELON MUSK AL FINANCIAL TIMES: “UN ERRORE VIETARE TWITTER A TRUMP” Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell’incendio e su come esso si sia sviluppato, poiché i contorni ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco A seguito di un incendio divampato nella suaun’anzianadi 89 anni ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 10 maggio. L’incendio si è sviluppato in via Paolo Giovio a. Immediato l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale disono intervenuti con diverse autopompe per domare le fiamme. Intervenuti sul posto anche i soccorritori dell’agenzia regionale di emergenza. Il rogo è stato subito confinato e 25 persone presenti nell’edificio sono state subito evacuate e messe in salvo. Leggi anche: ELON MUSK AL FINANCIAL TIMES: “UN ERRORE VIETARE TWITTER A TRUMP” Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell’incendio e su come esso si sia sviluppato, poiché i contorni ...

Advertising

marattin : Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane don… - 361_magazine : Milano, donna muore intrappolata nell'incendio della sua abitazione - Lola5041404883 : RT @serenaafratello: Questa Donna che si è fatta Roma Milano in macchina per essere vicino a lui in un'occasione speciale, sempre lei che i… - Sonia028326715 : RT @serenaafratello: Questa Donna che si è fatta Roma Milano in macchina per essere vicino a lui in un'occasione speciale, sempre lei che i… - GiuliaAbbatant3 : RT @serenaafratello: Questa Donna che si è fatta Roma Milano in macchina per essere vicino a lui in un'occasione speciale, sempre lei che i… -