Lulù Selassiè nel video di LDA? “Se vuoi scrivimi”

In questi giorni si è parlato di una collaborazione tra LDA e Lulù Selassiè ma la realtà è che il cantante e l'ex gieffina vip non si sono mai incontrati. E' sui social che i fan della principessa hanno chiesto a Luca D'Alessio di scegliere Lulù Selassiè per il video di Bandana. Quando la voce è arrivata anche all'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata subito entusiasta, una collaborazione le avrebbe fatto molto piacere. Lei che sogna di fare la cantante ha già visto questo come un possibile lancio nella musica. La principessa Lulù adora sognare ed è LDA che potrebbe realizzare tutto; ha infatti risposto durante un'intervista per All Music Italia confermando che loro due non si conoscono, che ha saputo dell'interesse dei fan e che gli farebbe piacere ...

