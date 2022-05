Advertising

fattoquotidiano : #PLASTICTAX L'accusa di Mario tozzi all'imprenditoria italiana 'Ha paura di investire e vuole essere sovvenzionata… - RenzoLaBianca : RT @tempoweb: L’accusa all’#Ucraina: raziona il #gas russo per l’#Europa Il drastico calo e la chiusura delle rotte #russia #guerra #11magg… - tempoweb : L’accusa all’#Ucraina: raziona il #gas russo per l’#Europa Il drastico calo e la chiusura delle rotte #russia… - Marte7983 : RT @fabcet: Notizia in fondo all’edizione online. Notare che è l’emittente che incolpa Israele. Ci sono filmati e testimonianze ovunque ma… - thelondonboys47 : RT @dukana2: Molestie all'adunata degli #alpini luridi ubriachi a #Rimini, il surreale comunicato dell'Associazione alpini che accusa gli i… -

L'è arrivata dal capo dell'intelligence estera russa (Svr), Serghei Naryshkin, secondo il ... Barricata della Germania'ingresso in tempi brevi nell'UE Nel frattempo il capo dell'Agenzia di ...... diversi innocenti vennero condannati'ergastolo. 'Questo processo ci pone in linea di ... Per tutti e tre gli imputati l'ha chiesto anche l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della ...Il gigante energetico russo Gazprom accusa l’Ucraina, affermando che ha lasciato un solo punto d’ingresso per il transito del gas russo in Europa e che questo sta minando la sicurezza delle forniture ...Alla fine della sua requisitoria, il pubblico ministero Roberto Conte ha chiesto il massimo della pena per Antonio De Pace. Il 29enne è accusato di avere strangolato la fidanzata con cui viveva insiem ...