La linea Speranza bocciate in Ue: "Via le mascherine dall'aereo" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quando eravamo a Miami vi avevamo informato della decisione del giudice americano: vietato imporre la mascherina sui mezzi pubblici. Che poi è questione di buon senso: che logica ha costringere qualcuno a volare in aereo se poi se ne sta senza protezioni liberamente in discoteca, sputacchiandosi addosso particelle di saliva a gogo? Oggi, con qualche settimana di ritardo, anche l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno aggiornato le misure di sicurezza sanitaria per i viaggi in volo. In poche parole: si potranno abbandonare le mascherine. L'aggiornamento, fa sapere l'Ecdc sul suo sito, "tiene conto degli ultimi sviluppi della pandemia, in particolare dei livelli di vaccinazione e dell'immunità acquisita naturalmente, e della conseguente revoca delle restrizioni in un ...

