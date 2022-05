La lapide che ricorderà per sempre le vittime del delitto di Giarre (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata della riconciliazione della memoria. È quanto Giarre ha vissuto l’altro ieri presso il Teatro Garibaldi e, poco prima, davanti alla Biblioteca comunale, luogo simbolo della reazione nazionale all’uccisione di Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola. Reazione, di cui il 6 novembre di 42 anni fa si fecero lì interpreti militanti del FUORI! (Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) convenuti da tutta Italia. Ricordare quanto successo ai due giovani innamorati, insieme scomparsi il 17 ottobre 1980, insieme ritrovati esanimi, mano nella mano, il 31 ottobre seguente, non è stata una mera ripresentazione fattuale del passato ma un ’assunzione di responsabilità verso una storia terribile e dolorosa, scivolata in un ingiusto silenzio e scomparsa dalla memoria collettiva. Questa memoria si è appunto riconciliata, dopo oltre 40 anni, due giorni fa: la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata della riconciliazione della memoria. È quantoha vissuto l’altro ieri presso il Teatro Garibaldi e, poco prima, davanti alla Biblioteca comunale, luogo simbolo della reazione nazionale all’uccisione di Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola. Reazione, di cui il 6 novembre di 42 anni fa si fecero lì interpreti militanti del FUORI! (Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) convenuti da tutta Italia. Ricordare quanto successo ai due giovani innamorati, insieme scomparsi il 17 ottobre 1980, insieme ritrovati esanimi, mano nella mano, il 31 ottobre seguente, non è stata una mera ripresentazione fattuale del passato ma un ’assunzione di responsabilità verso una storia terribile e dolorosa, scivolata in un ingiusto silenzio e scomparsa dalla memoria collettiva. Questa memoria si è appunto riconciliata, dopo oltre 40 anni, due giorni fa: la ...

Castel di Sangro, cittadinanza onoraria a don Dante Rossi Nel 1978 una lapide commemorativa fu apposta sulla facciata della Chiesa. Il testo sintetizza ciò che Don Dante ha rappresentato per la comunità locale e per l'intero Abruzzo: 'Per venticinque anni ... Cherasco: sabato 21 maggio concerto con la Fanfara M." di Vergiate che omaggerà i cheraschesi con un concerto in onore al 1° Bersagliere d'Italia, il ... Il programma della giornata prevede: alle ore 17 commemorazione presso la lapide di Palazzo ... Il Tirreno E’ stato solo il giorno della retorica C’è un’immagine che colpisce in questo 9 maggio 2022 celebrato a Mosca. E’ Putin che omaggia i caduti ucraini della Grande Guerra Patriottica, mettendo i giorni sulla lapide dedicata Kiev, la capitale ... Il Comune restaura l’antica lapide del Verrazzano Il Comitato soddisfatto per l’affidamento dell’incarico. Il marmo si staccò dalla cisterna davanti al Palazzo pretorio ... Nel 1978 unacommemorativa fu apposta sulla facciata della Chiesa. Il testo sintetizza ciòDon Dante ha rappresentato per la comunità locale e per l'intero Abruzzo: 'Per venticinque anni ...M." di Vergiateomaggerà i cheraschesi con un concerto in onore al 1° Bersagliere d'Italia, il ... Il programma della giornata prevede: alle ore 17 commemorazione presso ladi Palazzo ... Il Comune restaura l’antica lapide del Verrazzano C’è un’immagine che colpisce in questo 9 maggio 2022 celebrato a Mosca. E’ Putin che omaggia i caduti ucraini della Grande Guerra Patriottica, mettendo i giorni sulla lapide dedicata Kiev, la capitale ...Il Comitato soddisfatto per l’affidamento dell’incarico. Il marmo si staccò dalla cisterna davanti al Palazzo pretorio ...