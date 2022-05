La cresima e comunione finisce in rissa | spintoni | pugni e calci E scattano gli arresti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto era iniziato come una giornata di festa . Ma in un ristorante di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, le cose sono degenerate presto. I festeggiamenti per unae per una ...

Advertising

NoiNotizie : Comunione e cresima nella sala ricevimenti: rissa, tre arresti a San Vito dei Normanni (#Brindisi) - hankershug : Quando ho fatto la comunione ho voluto fortemente delle piccole statuine a forma di fata tutte diverse l'una dall'a… - reteimprese : #Laquila #Artigianato #Tipico 12 calamite in plexiglas e legno di colore rosa, ideali perle vostre bomboniere perso… - razorblack66 : RT @Max18362869: @Blakmagic7 @priscilla628900 Considera che c'è, anche, quella dei Boy Scout, della Prima Comunione, della Recita di fine a… - ilfineesteta : @baffi_francesco Titolo di studio prima comunione … alla cresima lo hanno bocciato ?? -

I festeggiamenti per unae per unasi sono trasformati in una maxi rissa con piatti e posate che volano , insieme a spintoni, pugni e calci . Leggi anche > Padova, accoltella la ex ...Lascia un tuo commento Tags: carabinieri del Norm della compagnia di San Vito Dei Normanni cronaca birndisi lite lite in ristorante primaTribunale di Brindisi ultim'ora 11 maggio ...Tutto era iniziato come una giornata di festa. Ma in un ristorante di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, le cose sono degenerate presto. I festeggiamenti per una cresima e ...Festa per la comunione nel ristorante-sala di ricevimenti. Festa per la cresima nello stesso ristorante-sala di ricevimenti, a San Vito dei Normanni. Lo stesso giorno, domenica 8 maggio, a pranzo. Una ...