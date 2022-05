(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – (di Rossella Guadagnini) Che cosa sia l’Europa e dove arrivino i suoi veri confini ce lo chiediamo ancora oggi, a distanza di tanti anni dagli avvenimenti che portano a compimento la formazione dell’Ue. Quali possano essere gli Stati che ne fanno parte e quali no è, del resto, una domanda che assilla non solo governanti e popoli, ma anche scrittori e intellettuali. Nel 1983, ad esempio, un intervento di Milanè destinato a “rimodellare la mappa mentale dell’Europa” prima della caduta del Muro di Berlino dell’89 . Con veemenza l’autore ceco accusa l’di avere assistito inerte alla sparizione del suo estremo lembo, essenziale crogiolo culturale. Si riferisce a Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, cheappartengono e che, fra il 1956 e il 1970, hanno dato vita a grandiose rivolte, sorrette dal ...

Advertising

StraNotizie : Kundera, il nostro è 'Un Occidente prigioniero', il suo inedito j'accuse all'Europa pubblicato ora da Adelphi… - ZettiGiuliano : RT @CuCommestibile: Un ritratto di Milna Kundera da giovane, quello che apre il nostro numero 446, magistralmente realizzato da Ugo Pietro… - michemorr : RT @CuCommestibile: Un ritratto di Milna Kundera da giovane, quello che apre il nostro numero 446, magistralmente realizzato da Ugo Pietro… - CuCommestibile : Un ritratto di Milna Kundera da giovane, quello che apre il nostro numero 446, magistralmente realizzato da Ugo Pie… - Frances52779614 : RT @AlzogliOcchi: I cani sono il nostro tramite con il Paradiso… sedersi con un cane su di una collina in uno splendido pomeriggio è come t… -

Adnkronos

Nato a Brno (nella Repubblica Ceca) nel 1929,solo in Italia vende 3 milioni di copie ed è stato tra i favoriti al Nobel per la Letteratura : ha iniziato come poeta ("L'uomo è un grande ...... il romanzo di avventura, di cui da sempre sono una grande lettrice; e poi raccontare questo...Pascale (Einaudi) I consigli di lettura di Francesco Piccolo sono tutti dedicati a Milan. ... Kundera, il nostro è "Un Occidente prigioniero", il suo inedito j'accuse all'Europa pubblicato ora da Adelphi (Adnkronos) - (di Rossella Guadagnini) Che cosa sia l'Europa e dove arrivino i suoi veri confini ce lo chiediamo ancora oggi, a distanza di tanti anni dagli avvenimenti che portano a compimento la for ...«Nel settembre del 1956, il direttore dell'agenzia di stampa ungherese, pochi minuti prima che il suo ufficio venisse distrutto dall'artiglieria russa, trasmise al mondo intero per telex un disperato ...