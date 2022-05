Intervista a Calderoli | il giustizialista pentito che però inneggia all' ergastolo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Devo fare ‘mea culpa’ su alcune mie valutazioni del passato sul diritto: ringrazio il Partito radicale per aver trasformato unin un garantista convinto”. I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

mamelettrico : RT @Lega_Senato: ?? Intervista a Roberto Calderoli su Libero #Calderoli: “Attraverso il #referendumgiustizia del 12 giugno avremo giusti pr… - Marko_Morandi : RT @Lega_Senato: ?? Intervista a Roberto Calderoli su Libero #Calderoli: “Attraverso il #referendumgiustizia del 12 giugno avremo giusti pr… - NeraGiacomo : RT @Lega_Senato: ?? Intervista a Roberto Calderoli su Libero #Calderoli: “Attraverso il #referendumgiustizia del 12 giugno avremo giusti pr… - savino982 : RT @Lega_Senato: ?? Intervista a Roberto Calderoli su Libero #Calderoli: “Attraverso il #referendumgiustizia del 12 giugno avremo giusti pr… - silviamere : RT @Lega_Senato: ?? Intervista a Roberto Calderoli su Libero #Calderoli: “Attraverso il #referendumgiustizia del 12 giugno avremo giusti pr… -

Alle parole molto dure utilizzate dall'esperto senatore della Lega ha replicato lo stessoin una secondadi giornata, questa volta a "Libero Quotidiano". Il tema è il medesimo, ...In un'al Corriere della Sera, Letta è tornato sull'argomento e ha detto: 'Il sistema di ... 'Non faremo la Caritas del Pd', ha commentato sarcastico Robertoqualche giorno fa. ...Il senatore leghista fa mea culpa e si dichiara "garantista convinto". Nel frattempo, però, invoca "gli ergastoli, quelli veri, senza eccezioni" per i casi di femminicidio. Intervistato dal Foglio, il ...“Spero che gli italiani vadano a votare”. Con questo auspicio, Roberto Calderoli intende affrontare la campagna dei cinque referendum sulla Giustizia. Il senatore della Lega e vicepresidente del Senat ...