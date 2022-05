(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sarà in vendita nel 2025 con prezzi da 65 mila euro in su. Promette prestazioni sportive, zero emissioni e 800 km di autonomia

Advertising

pieroone74 : RT @ITItalianTech: Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile - CarmeloSamperi : Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile - AntonellaViali : RT @LaStampa: Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile. - GordonMoat : RT @LaStampa: Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile. - GianniVaretto : RT @LaStampa: Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile. -

la Repubblica

Dalla collaborazione frae la Namx - un'impresa afro - europea che, grazie all'idrogeno verde, mira a conciliare mobilità umana e salvaguardia dell'ambiente " è nata la prima auto al mondo parzialmente alimentata ...Alcune cifre bastano a dare un': accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.0 secondi, da 0 a 200 km/h ... degne della migliore tradizione, anche se frutto del centro stile interno del '... Idea Pininfarina: il suv a idrogeno con serbatoio rimovibile Sarà in vendita nel 2025 con prezzi da 65 mila euro in su. Promette prestazioni sportive, zero emissioni e 800 km di autonomia ...Nata dalle mani di Pininfarina nel 1977, si trattava sostanzialmente di una 308 GTB rivisitata dalla Carrozzeria torinese per conferire più dinamismo e per dare l'idea della continua evoluzione che lo ...