Guerra Russia-Ucraina, D’Orsi a La7: “Secondo Fornero le sanzioni sono giuste e dobbiamo sacrificarci? Detto da lei, mi viene l’orticaria” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Secondo Elsa Fornero, dobbiamo andare avanti con le sanzioni anche soffrendone un po’ noi? Ma per favore, la parola ‘sacrifici’ sulla bocca della Fornero mi fa venire l’orticaria francamente. Ce li ricordiamo i sacrifici della Fornero”. Così, a “Dimartedì” (La7) lo storico Angelo D’Orsi commenta le parole dell’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, che rivendica l’opportunità delle sanzioni economiche alla Russia, perché “dobbiamo essere pronti a pagare il prezzo” della libertà degli ucraini. D’Orsi contesta la dicotomia tra Russia e Ucraina e cita Stepan Bandera, leader dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini tacciato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Elsaandare avanti con leanche soffrendone un po’ noi? Ma per favore, la parola ‘sacrifici’ sulla bocca dellami fa venirefrancamente. Ce li ricordiamo i sacrifici della”. Così, a “Dimartedì” (La7) lo storico Angelocommenta le parole dell’ex ministra del Lavoro, Elsa, che rivendica l’opportunità delleeconomiche alla, perché “essere pronti a pagare il prezzo” della libertà degli ucraini.contesta la dicotomia trae cita Stepan Bandera, leader dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini tacciato di ...

Advertising

matteosalvinimi : “Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontana… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi d… - RaffaeleBotti : RT @Gitro77: Il vile affarista sta mandando in rovina il Paese (guerra alla Russia e sanzioni) per compiacere i padroni a stelle e strisce… - 68Ferrazzi : RT @strange_days_82: Borgonovo : È una guerra per procura. L'UE è spaccata. /2 #cartabianca #Borgonovo #Ucraina #Russia #USA #Zelensky #Put… -