Gotham Knights | Edizioni e nuovi dettagli svelati

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tramite un post pubblicato su Twitter e le Faq ufficiali, Warner Bros ha svelato tutte ledied alcuniche vogliamo condividere con voi a seguire.: Tutte ledel gioco Partiamo prima di tutto dallache potrete acquistare: Standard Edition (59,99 € su PC -74,99 € su PS5 e Xbox Series XS) – Gioco base Deluxe Edition (79,99 € su PC – 94,99 € su PS5 e Xbox Series XS) – Gioco base + contenuti digitali come componenti per costruire una nuova attrezzatura, attrezzatura potenziata, emote esclusiva, 3 colorazioni per le tute e trasmogrificazione esclusiva Infine la Collector’s Edition (299,99 € su PS5 e Xbox Series XS) include: Gioco base; Contenuti digitali Un diorama con le ...

Advertising

Ghido85 : RT @pressstart_xyz: ??Nuovo articolo! Gotham Knights: svelato oggi il gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso ??Leggi l'articolo: https://t… - SerialGamerITA : Novità su Serial Gamer: Gotham Knights: svelato oggi il gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso, aperti i preordini - infoitscienza : Gotham Knights torna a farsi vedere, ecco l'appuntamento da seguire - infoitscienza : Gotham Knights domani nuove informazioni e forse anche nuovo gameplay - infoitscienza : Gotham Knights: nuove informazioni in arrivo prestissimo, ecco data e ora -

Nightwing e Cappuccio Rosso protagonisti del nuovo trailer Warner Bros. Games e DC hanno pubblicato un gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso in, l'action RPG open world in terza persona al cui sviluppo sta lavorando Warner Bros. Games Montréal . Narrato dal game director Geoff Ellenor, questo nuovo video offre per la prima ...è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay di 14 minuti , al termine del quale è stata confermata la data d'uscita fissata per il 25 ottobre solo su PS5, Xbox Series X/S e PC. WB ...Tramite un post pubblicato su Twitter e le Faq ufficiali, Warner Bros ha svelato tutte le edizioni di Gotham Knights ed alcuni dettagli che vogliamo ...Gotham Knights: svelato il gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso. Warner Bros. I giocatori possono prenotare Gotham Knights Standard Edition a €74,99 (prezzo consigliato). Insieme al video, successi ...