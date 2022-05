Gas | nessun rallentamento di forniture all’Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo un avvio in rialzo, il prezzo del gas sul mercato europeo si muove per ora piuttosto calmo, anche in Italia, oscillando poco sotto quota 100 euro al Megawattora, non lontano dalle quotazioni della chiusura di ieri. Dopo l’annuncio da parte del gestore del sistema di trasporto in Ucraina dell’arresto del transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe, sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l’Europa il metano, sempre molto volatile, scambia attorno a 98 euro al Mwh, restando per ora al di sotto della soglia psicologica dei 100 euro superata in avvio di seduta. I flussi del gas in Italia Per il momento non si è verificatonel sistema italiano sul fronte delledi gas. Questa la realtà che si evince dai dati pubblicati sul sito di Snam. ...