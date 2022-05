Draghi negli Usa | ma ad attenderlo c’è una cortina di ferro

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tra una manciata di ore Mariorientrerà dall’America. E si ritroverà di fronte alla contraddizione più stridente: guidare un esecutivo sempre più figlio di nessuno con i partiti delle larghe e liquefatte intese che giocano a chi si distingue di più, e un’Italia che sceglie la marcia del gambero tornando all’inizio del 2021: cioè un Paese senza maggioranza. Dopo aver discusso con autorevolezza con il presidente degli Stati Uniti, avergli portato il messaggio a nome dell’Europa di intensificare gli sforzi per la pace e costringere Putin a sedersi al tavolo del negoziato, il presidente del Consiglio andrà in Parlamento per un question time tutt’altro che di routine e dove M5S e Lega lo attendono al varco per specificargli che nuove armi all’Ucraina, no grazie. Non che SuperMario si faccia intimorire o ceda il passo: ormai ladi ...