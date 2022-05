(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il paradosso del VAR, fase tre. Rapidamente, in successione: all'origine, presentato come aiuto per un arbitro; nel mezzo, mal utilizzato e dunque erroneo; adesso strumento che fa sbagliare l'arbitro. ...

Corriere dello Sport

Ma c'è anche un altro aspetto: il responsabile del, colui che in pratica dorme a Lissone, dove la Lega ha messo a disposizione degli arbitri italiani un gioiellino futuristico (e anche... costoso)......il Presidente della Repubblica senza riscrivere l'intera Costituzione produrrebbe un... Disastro Var, la svolta di Rocchi: si va verso la rivoluzione Il paradosso del VAR, fase tre. Rapidamente, in successione: all'origine, presentato come aiuto per un arbitro; nel mezzo, mal utilizzato e dunque erroneo; adesso strumento che fa sbagliare l'arbitro.Verona-Milan chiude la domenica sera del campionato di Serie A. Sfida fondamentale per la corsa al titolo. Nel primo tempo c'è chi ha deluso ...