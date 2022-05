Difesa | la marinaia del ‘balletto’ assolta pure in appello

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stataanche inla tenente di vascello protagonista del famosomesso in scena l’estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video che riprendeva le reclute era finito sul web e in pochi giorni era diventato virale. Nei confronti della donna e di un sottufficiale, che l’aveva coadiuvata, l’accusa era quella di ‘concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata’. L’assoluzione è stata oggi sollecitata dal difensore dell’imputata, l’avvocato Giorgio Carta, e dallo stesso procuratore generale militare. In primo grado, l’ufficiale era stata prosciolta dal gup militare di Napoli “perchè il fatto non sussiste”. “Gioisco anche umanamente per la conferma dell’assoluzione. Spero che ora – afferma l’avvocato ...

