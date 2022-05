COVID, contagi e ricoveri: il punto della situazione in Irpinia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPresso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 18 pazienti, positivi al COVID, di cui: 8 degenza ordinaria (Area COVID); 5 sub intensiva (Area COVID); 1 ortopedia; 1 ostetricia e 3 cardiologia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.961 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 365 persone: – 8, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 22, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 14, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 43, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPresso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 18 pazienti, positivi al, di cui: 8 degenza ordinaria (Area); 5 sub intensiva (Area); 1 ortopedia; 1 ostetricia e 3 cardiologia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.961 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al365 persone: – 8, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Andretta; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 22, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 14, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 43, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel ...

