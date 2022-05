Come togliere una segnalazione al CRIF? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con l’espressione CRIF ci si riferisce ad uno dei più noti gestori privati di informazione creditizia. Hanno una grande importanza per le banche, poiché consentono loro di valutare se un cliente è in grado di chiedere un finanziamento e fronteggiare una serie di impegni finanziari. Allo stesso tempo, riescono ad individuare quando un soggetto risulta essere un cattivo pagatore. Talvolta però, possono esserci degli errori o dei mancati aggiornamenti da parte delle banche dati. Ciò significa che si riceve una segnalazione CRIF, che ci rende meno affidabili anche ad esempio per poter richiedere un prestito. Ma in che modo scopri se sei stato segnalato al CRIF? Di solito è la banca stessa ad informarci, anche se può capitare che sia presente, a nostra insaputa. Ma si tratta di una problematica facilmente risolvibile. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con l’espressioneci si riferisce ad uno dei più noti gestori privati di informazione creditizia. Hanno una grande importanza per le banche, poiché consentono loro di valutare se un cliente è in grado di chiedere un finanziamento e fronteggiare una serie di impegni finanziari. Allo stesso tempo, riescono ad individuare quando un soggetto risulta essere un cattivo pagatore. Talvolta però, possono esserci degli errori o dei mancati aggiornamenti da parte delle banche dati. Ciò significa che si riceve una, che ci rende meno affidabili anche ad esempio per poter richiedere un prestito. Ma in che modo scopri se sei stato segnalato al? Di solito è la banca stessa ad informarci, anche se può capitare che sia presente, a nostra insaputa. Ma si tratta di una problematica facilmente risolvibile. ...

Advertising

borghi_claudio : @PenelopeVr46 @_xenio_ Anche per insegnanti medici e forze dell'ordine non si chiede più il green pass. Rimangono p… - cdaria1 : RT @11Giuliano: Siamo vittime di un esperimento sottomissivo,i cittadini vaxxinati muoiono come mosche e programmano di incrementare la str… - Yogaolic : @Fata_Turch Volendo polemizzare sul nulla ?????un conto è mettere ed un conto è togliere quelle degli altri e metter… - PMurroccu : RT @Franziskus_D: @PMurroccu Come la Lorenzin cambia partito (cosa che ha fatto spesso), si può benissimo cambiare canale. Ma DiMartedì è… - brub1976 : @Marteena84 @ProfMBassetti Più o meno come i cortocircuito dei si vax che un giorno la devono mettere e un giorno l… -