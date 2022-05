Borsa: Milano chiude in forte rialzo, +2,84% (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Borsa di Milano, dopo aver sbandato in scia all'inflazione Usa come tutte le Piazze europee, recupera e chiude in forte rialzo. Il Ftse Mib sale del 2,84% a 23.724 punti. . 11 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladi, dopo aver sbandato in scia all'inflazione Usa come tutte le Piazze europee, recupera ein. Il Ftse Mib sale del 2,84% a 23.724 punti. . 11 maggio 2022

