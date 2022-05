Bonus monopattino 2022: requisiti, come funziona, a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutte le indicazioni sull’indennizzo approvato dal Governo. Bonus monopattino 2022: requisiti e a chi spetta Il Bonus monopattino è una delle iniziative messe a disposizione degli italiani dal Governo ed è incluso nel pacchetto Bonus mobilità 2022. La misura prevede l’erogazione di un incentivo di valore massimo pari a 750 euro per coloro che hanno acquistato non solo monopattini ma anche biciclette e abbonamenti ai servizi pubblici nell’arco temporale compreso tra i mesi di agosto e dicembre del 2020. In questo contesto, deve essere dimostrata anche la rottamazione di un veicolo inquinante. La manovra è stata introdotta con il decreto Rilancio ossia il dl 34/2020 che ha istituito un credito d’imposta destinato a coloro che hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Tutte le indicazioni sull’indennizzo approvato dal Governo.e a chiIlè una delle iniziative messe a disposizione degli italiani dal Governo ed è incluso nel pacchettomobilità. La misura prevede l’erogazione di un incentivo di valore massimo pari a 750 euro per coloro che hanno acquistato non solo monopattini ma anche biciclette e abbonamenti ai servizi pubblici nell’arco temporale compreso tra i mesi di agosto e dicembre del 2020. In questo contesto, deve essere dimostrata anche la rottamazione di un veicolo inquinante. La manovra è stata introdotta con il decreto Rilancio ossia il dl 34/2020 che ha istituito un credito d’imposta destinato a coloro che hanno ...

