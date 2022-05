Advertising

TV7Benevento : Amministrative: D'Incà, 'serve approfondimento su elettori Aire' - -

Agenzia ANSA

Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'in una audizione nella Giunta per le elezioni della Camera nell'ambito di una indagine conoscitivi sul ......attivo dei cittadini residenti all'estero nelle elezionied eventualmente anche per quelle regionali". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'nel corso di ... Amministrative: D'Incà, astensionismo reale inferiore 5%-10% - Ultima Ora