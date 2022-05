Amici 21, Alex e Luigi pubblicano il primo album: data d’uscita e copertina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domenica 15 maggio andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale di Amici 21. Alex e Luigi sono, senza ombra di dubbio, i due cantanti che si contendono il primo posto. Amici 21, Alex e Luigi pubblicano il primo album: data e copertina Nel frattempo, in attesa di scoprire chi trionferà, tramite i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domenica 15 maggio andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale di21.sono, senza ombra di dubbio, i due cantanti che si contendono ilposto.21,ilNel frattempo, in attesa di scoprire chi trionferà, tramite i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

RadioZetaOf : ????? Alex, Albe, Luigi, Sissi, la finale di Amici 21 è domenica e solo voi potete scegliere chi si esibirà sul palco… - LCuccarini : Le facce stanche di chi non molla! Sissi, Alex, Serena, quanto siete cresciuti e quanto siamo fieri di voi! L’impeg… - sa4ndro : ciao a tutti! In vista della finale di amici, stiamo riattivando il gruppo 'alex's planets' su instagram. Per riman… - CutoneAsia : RT @gossiptv__: ??AMICI SERALE ANTICIPAZIONI?? CASA DISCOGRAFICA ALEX ?? UNIVERSAL ?? CASA DISCOGRAFICA SISSI ?? SUGAR ?? #AMICI21 #amicispo… - blogtivvu : Amici 21, Alex e Luigi pubblicano il primo album: data d’uscita e copertina -