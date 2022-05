Alvino: “De Laurentiis cederà il Napoli a tre persone” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carlo Alvino parla della cessione del Napoli. Secondo il giornalista il patron De Laurentiis cederà il club azzurro solo a tre persone. De Laurentiiss cederà il Bari, lo ha fatto sapere già al sindaco del capoluogo pugliese Decaro. La famiglia De Laurentiis dopo aver perso il ricorso sulla multiproprietà dei club di serie A, entro il 2024 dovrà cedere uno tra Napoli e Bari. Sulla questione durante il filo diretto con i tifosi su Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso Carlo Alvino: “Aurelio De Laurentiis non venderà il Napoli. La società azzurra non è in vendita. Di conseguenza, ad essere ceduto, sarà il Bari”. “Per quello che concerne il futuro del club, Aurelio De ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carloparla della cessione del. Secondo il giornalista il patron Deil club azzurro solo a tre. Deil Bari, lo ha fatto sapere già al sindaco del capoluogo pugliese Decaro. La famiglia Dedopo aver perso il ricorso sulla multiproprietà dei club di serie A, entro il 2024 dovrà cedere uno trae Bari. Sulla questione durante il filo diretto con i tifosi su Radio Kiss Kisssi è espresso Carlo: “Aurelio Denon venderà il. La società azzurra non è in vendita. Di conseguenza, ad essere ceduto, sarà il Bari”. “Per quello che concerne il futuro del club, Aurelio De ...

