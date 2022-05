Adesso il livello è quello giusto (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è stato un tempo in cui giustamente la categoria femminile della All Elite Wrestling veniva criticata. Non che manchino le critiche anche oggi, basti vedere la scia che si è portata dietro lo scontro tra Mercedes Martinez e Deonna Purrazzo, reo di esser stato proposto nel main event per un titolo che non è neppure della AEW. Però è indubbio che a livello di qualità qualcosa sia cambiato. Piano piano la conformazione del roster femminile si è fatto maggiormente appetibile. Ciò non significa che non ci saranno errori o match brutti, ma che rispetto a qualche mese fa la situazione è migliorata e può ancora migliorare. Lo dimostra il tabellone della Owen Hart Cup. Dove da una parte abbiamo incroci che potrebbero dare soddisfazioni: da Toni Storm vs Jamie Hayter al possibile Toni Storm vs Britt Baker, il quale ha l’unica pecca di poter essere una semifinale e ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è stato un tempo in cui giustamente la categoria femminile della All Elite Wrestling veniva criticata. Non che manchino le critiche anche oggi, basti vedere la scia che si è portata dietro lo scontro tra Mercedes Martinez e Deonna Purrazzo, reo di esser stato proposto nel main event per un titolo che non è neppure della AEW. Però è indubbio che adi qualità qualcosa sia cambiato. Piano piano la conformazione del roster femminile si è fatto maggiormente appetibile. Ciò non significa che non ci saranno errori o match brutti, ma che rispetto a qualche mese fa la situazione è migliorata e può ancora migliorare. Lo dimostra il tabellone della Owen Hart Cup. Dove da una parte abbiamo incroci che potrebbero dare soddisfazioni: da Toni Storm vs Jamie Hayter al possibile Toni Storm vs Britt Baker, il quale ha l’unica pecca di poter essere una semifinale e ...

