(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ail “PrimoPastore Tedesco”. L’iniziativa organizzata da Rosario Citarda, presidente dell’Associazione Onlus Eden Animal Village, è stata patrocinata dal Comune die si terrà presso il CentroMultiservizi, in via Santa Liberata, dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Nel corso della manifestazione alla quale porterà il saluto (live.it)

Advertising

infoitinterno : A Monreale arrivano i Pastori tedeschi nel “Raduno Cinofilo Speciale” -

MonrealeLive

A maggio ammazzano Emanuele Basile, il comandante della Compagnia dei carabinieri di. Ad ... Gli omicidi di Palermo nel 1982a quota 148. L'omicidio del Procuratore Costa È il tardo ...PALERMO - Cade un'aggravante edegli sconti di pena per i presunti boss e gregari della mafia della provincia di Palermo. ...coinvolti nel 2016 nel blitz dei carabinieri del Gruppo di... A Monreale arrivano i Pastori tedeschi nel "Raduno Cinofilo Speciale" MONREALE, 9 maggio – Finale pazzesco, finale inaspettato. Si decide tutto all'ultima giornata, appunto all'ultima curva, di questo tortuoso Girone H del campionato nazionale di Serie B. L'Agriplus Aci ...C’è un monastero in Sicilia dove si segue la regola di tramandare antichissime ricette. In prima tv su Food Network canale 33 arriva “LE RICETTE DEL CONVENTO”, dal 7 maggio ogni sabato alle 17:00 e di ...