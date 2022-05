Ucraina, telefonata Macron-Xi Jinping: «Urgente arrivare al cessate il fuoco e rispettare la sovranità di Kiev» (Di martedì 10 maggio 2022) Aiutare Russia e Ucraina a ripristinare i colloqui di pace. È il contenuto della telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente cinese Xi Jinping secondo quanto rende noto un comunicato dell’Eliseo. Una telefonata durante la quale i due leader «hanno convenuto sull’urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco». Nella nota dell’Eliseo si riferisce che Macron e Xi hanno anche discusso del “rischio di crisi alimentare” a causa del blocco dei porti in Ucraina e della “risposta proposta dalla Francia con l’iniziativa Farm» (Food and Agriculture Resilience Mission). Ucraina, colloquio tra Macron e Xi Jinping Il presidente francese ha parlato della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Aiutare Russia ea ripristinare i colloqui di pace. È il contenuto dellatra il presidente francese Emmanuele il presidente cinese Xisecondo quanto rende noto un comunicato dell’Eliseo. Unadurante la quale i due leader «hanno convenuto sull’urgenza diad unil». Nella nota dell’Eliseo si riferisce chee Xi hanno anche discusso del “rischio di crisi alimentare” a causa del blocco dei porti ine della “risposta proposta dalla Francia con l’iniziativa Farm» (Food and Agriculture Resilience Mission)., colloquio trae XiIl presidente francese ha parlato della ...

