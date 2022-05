Ucraina, ora D’Alema fa il pacifista: “La guerra in Kosovo era un’altra cosa. Putin va ascoltato” (video) (Di martedì 10 maggio 2022) “Macron ha detto che se vogliamo trovare una soluzione non dobbiamo umiliare la Russia. Francia e Germania cercano una soluzione che, nella solidarietà con l’Ucraina, possa essere una pace vera”: così Massimo D’Alema alla Conferenza Esri Italia 2022, aggiungendo che “la prospettiva di una guerra perpetua sarebbe disastrosa per l’Europa”. “Noi siamo legati agli americani – ha detto l’ex leader dei Ds – da un’alleanza ma è chiaro da diversi anni che non sempre abbiamo gli stessi interessi. Se l’Europa resterà divisa da una guerra permanente con la Russia, saremmo coinvolti in un inesorabile declino. Mentre ci sono due grandi potenze, la Cina e gli Usa, che possono persino avvantaggiarsi da questo conflitto”. Quindi “qui c’è un grande dramma europeo: se noi europei non troviamo una via d’uscita da una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) “Macron ha detto che se vogliamo trovare una soluzione non dobbiamo umiliare la Russia. Francia e Germania cercano una soluzione che, nella solidarietà con l’, possa essere una pace vera”: così Massimoalla Conferenza Esri Italia 2022, aggiungendo che “la prospettiva di unaperpetua sarebbe disastrosa per l’Europa”. “Noi siamo legati agli americani – ha detto l’ex leader dei Ds – da un’alleanza ma è chiaro da diversi anni che non sempre abbiamo gli stessi interessi. Se l’Europa resterà divisa da unapermanente con la Russia, saremmo coinvolti in un inesorabile declino. Mentre ci sono due grandi potenze, la Cina e gli Usa, che possono persino avvantaggiarsi da questo conflitto”. Quindi “qui c’è un grande dramma europeo: se noi europei non troviamo una via d’uscita da una ...

