Traffico Roma del 10-05-2022 ore 08:00 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e buon martedì 10 maggio questa mattina le prime notizie che arrivano dalla diramazione Roma sud dove per un incidente si stanno fermando coda in direzione in Roma tra il bivio per la Roma Napoli e San Cesareo proseguendo poi sul Raccordo Anulare troviamo code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Tiburtina in carreggiata esterna molto trafficate in queste ore anche le principali strade di accesso in città si sta infatti in fila e sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino a Capannelle sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est ed è ancora sulla via Flaminia tra Labaro e via dei due punti sulla Salaria in avvicinamento al semaforo dell' aeroporto dell'Urbe auto in fila in direzione dell'Euro poi sulla Pontina per 3 e per il cantiere ...

