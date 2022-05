Sostegno a Ucraina e sanzioni, Draghi da Biden alla Casa Bianca (Di martedì 10 maggio 2022) La visita di Mario Draghi alla Casa Bianca era attesa da tempo e, dopo un anno di mandato da premier, arriva in uno dei momenti più difficili per l`Europa e la Nato. Il presidente del Consiglio atterrerà a Washington in mattinata per l`incontro con Joe Biden: i due si sono visti più volte, a Roma e a Bruxelles, ma mai in "Casa" del presidente americano. L`incontro è previsto alle 14 ora locale, le 20 in Italia. Al centro del confronto, naturalmente, ci saranno la crisi in Ucraina e la linea della fermezza adottata nei confronti della Russia. Si parlerà, dunque, sottolineano fonti italiane, del "coordinamento", già "costante", con gli alleati sulle misure a Sostegno del popolo ucraino e di contrasto all`aggressione di Mosca.Già domenica, del resto, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) La visita di Marioera attesa da tempo e, dopo un anno di mandato da premier, arriva in uno dei momenti più difficili per l`Europa e la Nato. Il presidente del Consiglio atterrerà a Washington in mattinata per l`incontro con Joe: i due si sono visti più volte, a Roma e a Bruxelles, ma mai in "" del presidente americano. L`incontro è previsto alle 14 ora locale, le 20 in Italia. Al centro del confronto, naturalmente, ci saranno la crisi ine la linea della fermezza adottata nei confronti della Russia. Si parlerà, dunque, sottolineano fonti italiane, del "coordinamento", già "costante", con gli alleati sulle misure adel popolo ucraino e di contrasto all`aggressione di Mosca.Già domenica, del resto, ...

Advertising

Mov5Stelle : È convocata una consultazione in rete degli iscritti per deliberare sulla destinazione delle restituzioni dei porta… - UKRinIT : Oggi, nell’Ambasciata d’Ucraina si è svolto un’evento dedicato alla Giornata dell’Europa con la partecipazione degl… - AndreaMarcucci : Chi parla aprioristicamente di pace o contesta il sostegno anche militare all’Ucraina, non fa il gioco degli aggred… - pinina3946 : RT @claudiovelardi: Non ho indagini a sostegno (qualcuno ne ha?), ma la sensazione empirica è netta. Dalla parte di Putin ci sono gli anzia… - attilasarti : RT @claudiovelardi: Non ho indagini a sostegno (qualcuno ne ha?), ma la sensazione empirica è netta. Dalla parte di Putin ci sono gli anzia… -