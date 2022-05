Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Cinema in un solo pacchetto scontato

(Di martedì 10 maggio 2022) Continua la promozione Sky Special Week, l’offerta Sky per tutti che propone Sky, Sky TV e Skycon Sky Q in promozione per i primi 18 mesi al costo di soli 34,80€ invece di 73,90€. Oltre questa offerta può essere attivata anche la sola tariffa in fibra ottica con chiamate al costo di 24,90€ al mese. Attiva SkyTim Young 5G: giga sui social, minuti, SMS illimitati e 25 GB Con Skytanti vantaggi Skyabbinata alle offerte di Sky Tv e Skysono scontate e disponibili in un unico. Il costo di Skydiventa quindi di 19,90€ al mese invece di 34,90€ e include navigazione a 1 Gbps, chiamate su fissi e mobili nazionali senza ...

Advertising

giannifioreGF : #SkyWifiPlus + #SkyTV + #SkyCinema in un solo pacchetto scontato - tvdigitaldivide : Sky Wifi primo nella classifica di Altroconsumo - digitalsat_it : La nuova campagna di #SkyWifi, la fibra ultrapremiata dai consumatori - mondomobileweb : Sky Wifi: al via la comunicazione dedicata ai riconoscimenti ottenuti dai consumatori - ITALICOM1 : RT @paolopicone70: #Primopiano #Tlc I consumatori premiano la fibra ultraveloce di Sky Wifi -

Affaritaliani.it

/ I consumatori premiano la fibra ultraveloce: eletto Prodotto dell'Anno 2022 Le reaction a disposizione degli utenti, al momento, sono cinque: il like (ovvero il pollice in su), il cuore , ...... le offerte di Maggio 2022 Offerte in evidenzaconQ 24,90 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia19,99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sono molti gli italiani che ... Sky Wifi, la fibra ultraveloce premiata dai consumatori Al via la campagna di comunicazione che celebra i riconoscimenti dell’ultrabroadband di Sky: miglior rapporto qualità prezzo per il secondo anno di fila ...La fibra ottica in Italia sta registrando una notevole espansione della copertura nel corso degli ultimi anni. Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato i dati aggiornati ...