Partey Juve, arriva la risposta dell'Arsenal: le ultime (Di martedì 10 maggio 2022) Partey Juve, l'Arsenal risponde all'interesse dei bianconeri nei confronti del ghanese. Già deciso il futuro del giocatore Secondo quanto riferito da As non sarà Thomas Partey il prossimo innesto della Juve in mezzo al campo. Per l'Arsenal il centrocampista è incedibile e non è prevista nessuna trattativa con scambio che vede interessare anche Arthur. L'articolo proviene da Calcio News 24.

