Papa ai cattolici Lgbt: "La Chiesa non vi rifiuta, altrimenti è una setta" (Di martedì 10 maggio 2022) Bergoglio risponde con un messaggio autografo a una mini-intervista che gli ha fatto il gesuita statunitense James Martin Leggi su repubblica (Di martedì 10 maggio 2022) Bergoglio risponde con un messaggio autografo a una mini-intervista che gli ha fatto il gesuita statunitense James Martin

Advertising

TgLa7 : Il Papa ai cattolici Lgbt, 'la Chiesa non vi rifiuta' ++ 'Una Chiesa 'selettiva', di sangue puro, sarebbe una setta… - Agenzia_Ansa : Il Papa ai cattolici Lgbt: 'La Chiesa non vi rifiuta' #ANSA - sole24ore : Il #Papa ai cattolici #Lgbt: «La #Chiesa non vi rifiuta» - CreMaDrifter : RT @TgLa7: Il Papa ai cattolici Lgbt, 'la Chiesa non vi rifiuta' ++ 'Una Chiesa 'selettiva', di sangue puro, sarebbe una setta' #PapaFrance… - baratto_m : RT @TgLa7: Il Papa ai cattolici Lgbt, 'la Chiesa non vi rifiuta' ++ 'Una Chiesa 'selettiva', di sangue puro, sarebbe una setta' #PapaFrance… -