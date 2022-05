M5S | Meleo | no a inteneritore e sì a transizione ecologica

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Ieri è partita la nostra raccolta firme per dire ‘No all’inceneritore, sì alla’. Una raccolta firme che vuole finalmente raccogliere le voci del territorio. Partiremo facendo un presidio per la raccolta a Santa Palomba, dove il Sindaco Gualtieri vuole realizzare l’inceneritore.” “Noi ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze e i mezzi che abbiamo a disposizione, anche legali. Esistono oggi alternative sostenibili e che guardano alla tutela della salute dei cittadini.” “Per questo diciamo no a questa tecnologia vecchia di 30 anni e diciamo si alla. Partecipiamo tutti! Il futuro dipende dalle nostre scelte dell’oggi!”. Così in una nota la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda. (Agenzia Dire)

Ad un anno dall'inizio dei lavori al Parco Palatucci per la ristrutturazione del teatro ilè tornato a visionare il parco e a svolgere una Agorà fisica domenica 8 maggio 2022. Sono ...e Linda...... la questione dell'inceneritore e tutt'altro che locale ma di portata nazionale', dicono Lindae Antonio De Santis, capigruppo in Campidoglio dele della Lista Civica Raggi Ecologia e ...