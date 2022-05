L’occasione del Cile per risolvere il conflitto con i mapuche (Di martedì 10 maggio 2022) Il governo di Gabriel Boric ha l’opportunità di superare il disaccordo storico sulla restituzione delle terre ancestrali dei nativi. E mettere fine così alle violenze nel sud del paese. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Il governo di Gabriel Boric ha l’opportunità di superare il disaccordo storico sulla restituzione delle terre ancestrali dei nativi. E mettere fine così alle violenze nel sud del paese. Leggi

Advertising

RadioItalia : Trova qualcuno che ti guardi, come Vittoria guarda Luis ?? In occasione del compleanno di mamma Chiara, i Ferragnez… - marattin : Le offerte politiche del nuovo millennio, l’eterna transizione istituzionale italiana, i contenuti di un’offerta li… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 161° anniversario dell'#EsercitoItaliano: - AErmellino : Il prossimo 12/06 #Taranto eleggerà il suo sindaco. In occasione della festività del patrono del capoluogo ionico l… - LauraCarrese : RT @TatiUdaci: Il pres-re del canale ???? Sky News urgent. completato un colloquio con Dmitry Polyansky, rappres. permanente della ???? presso… -