Lavorare con le agenzie, la guida di Nidil CGIL (Di martedì 10 maggio 2022) La somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) è una particolare tipologia di impiego. Il rapporto che si determina tra lavoratore e Agenzia per il lavoro, Apl, è di lavoro subordinato. Il contratto di somministrazione lavoro è definito dalla legge come "il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro, apl) mette a disposizione di un utilizzatore (azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.Quanto guadagna un lavoratore somministrato?Parità di trattamento e premi produzione ai lavoratori somministrati Se sei un lavoratore assunto da un'agenzia devi sapere che nel momento in cui inizi una missione presso un'azienda hai diritto ad avere le stesse condizioni dei tuoi colleghi assunti direttamente dall'azienda con la tua stessa mansione, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di settore. Si chiama "parità di ...

