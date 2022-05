Internazionali d’Italia 2022, Djokovic ok all’esordio: domato Karatsev in due set (Di martedì 10 maggio 2022) Continua il buon momento di forma di Novak Djokovic, reduce da quella folle semifinale di Madrid contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha sbrigato senza particolari patemi la pratica Aslan Karatsev al suo esordio negli Internazionali d’Italia 2022. Tutto abbastanza facile per il serbo, impostosi per 6-3 6-2 dopo un’ora e mezza di partita. Agli ottavi di finale troverà uno tra lo svizzero Wawrinka o il connazionale Djere, già sconfitto due settimane fa in quel di Belgrado. Djokovic, soprattutto nel primo set, ha sofferto la pesantezza dei colpi del russo. Alla fine del parziale ha compiuto anche qualche gesto di stizza quasi a sottolineare il livello non all’altezza. Nel secondo set è tornata la calma e con essa anche la regolarità del suo tennis. Una volta che ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Continua il buon momento di forma di Novak, reduce da quella folle semifinale di Madrid contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha sbrigato senza particolari patemi la pratica Aslanal suo esordio negli. Tutto abbastanza facile per il serbo, impostosi per 6-3 6-2 dopo un’ora e mezza di partita. Agli ottavi di finale troverà uno tra lo svizzero Wawrinka o il connazionale Djere, già sconfitto due settimane fa in quel di Belgrado., soprattutto nel primo set, ha sofferto la pesantezza dei colpi del russo. Alla fine del parziale ha compiuto anche qualche gesto di stizza quasi a sottolineare il livello non all’altezza. Nel secondo set è tornata la calma e con essa anche la regolarità del suo tennis. Una volta che ...

Advertising

SkySport : UNA SQUADRA - La docu-serie Sky Original racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 In onda il 14 maggio al… - Tennis_Ita : Internazionali Bnl d'Italia, Bronzetti cede in due set ad Osorio. Non ci sarà nessuna italiana al secondo turno - tennisromania : RT @tlaenpix: At the Internazionali BNL d'Italia @Gabriela_Ruse ???? 3/6 6/1 6/4 vs @Shelby_Rogers_ , #tennis @OpenTenis #Romania (Photos @Ch… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Internazionali d'Italia: Djokovic vince in scioltezza su Karatsev, Ostapenko eliminata #IBI22 #Djokovic #Tennis #Roma h… - sportmediaset : Internazionali d'Italia: Djokovic vince in scioltezza su Karatsev, Ostapenko eliminata #IBI22 #Djokovic #Tennis… -