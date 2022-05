I genitori costretti a risarcire i figli picchiati per i brutti voti a scuola (Di martedì 10 maggio 2022) Un padre e una madre di origini indiane che vivono a Pavia sono stati condannati per aver picchiato i figli con una scopa e frustati con il cavo dell’elettricità. Lo racconta oggi La Provincia Pavese, che segnala che ai due è stata comminata la pena (sospesa) di quattro mesi per abuso di mezzi di correzione. Il Tribunale ha inoltre stabilito che i due figli (un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 12) vengano risarciti per le violenze subite con 10mila euro a testa. I fatti risalgono a tre anni fa. I figli avevano denunciato i genitori, inizialmente accusati di maltrattamenti in famiglia prima che il reato venisse derubricato in abuso di mezzi di correzione. La vicenda è stata seguita anche dal Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto l’allontanamento dei due ragazzi dalla famiglia. Come hanno spiegato ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Un padre e una madre di origini indiane che vivono a Pavia sono stati condannati per aver picchiato icon una scopa e frustati con il cavo dell’elettricità. Lo racconta oggi La Provincia Pavese, che segnala che ai due è stata comminata la pena (sospesa) di quattro mesi per abuso di mezzi di correzione. Il Tribunale ha inoltre stabilito che i due(un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 12) vengano risarciti per le violenze subite con 10mila euro a testa. I fatti risalgono a tre anni fa. Iavevano denunciato i, inizialmente accusati di maltrattamenti in famiglia prima che il reato venisse derubricato in abuso di mezzi di correzione. La vicenda è stata seguita anche dal Tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto l’allontanamento dei due ragazzi dalla famiglia. Come hanno spiegato ...

