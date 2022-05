Draghi da Biden, focus su sanzioni a Mosca e aiuti a Kiev (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Le sanzioni alla Russia, il sostegno a Kiev, il coordinamento tra gli alleati, la sicurezza energetica. Saranno questi alcuni dei temi che il presidente del Consiglio affronterà questa sera alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. Mario Draghi è atteso a Washington per la sua prima visita ufficiale nella capitale Usa. Alle 20 italiane i due presidenti faranno il punto sul conflitto e riaffermeranno anche "le eccellenti relazioni e la solidità del legame transatlantico". Domani Draghi incontrerà la stampa e, quando a Roma saranno le 20,40, vedrà la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, e i leader dei Gruppi politici del Congresso. A seguire all'Atlantic Council riceverà il Distinguished Leadership Award, il riconoscimento come uno dei politici la cui influenza si è fatta ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Lealla Russia, il sostegno a, il coordinamento tra gli alleati, la sicurezza energetica. Saranno questi alcuni dei temi che il presidente del Consiglio affronterà questa sera alla Casa Bianca con il presidente Joe. Marioè atteso a Washington per la sua prima visita ufficiale nella capitale Usa. Alle 20 italiane i due presidenti faranno il punto sul conflitto e riaffermeranno anche "le eccellenti relazioni e la solidità del legame transatlantico". Domaniincontrerà la stampa e, quando a Roma saranno le 20,40, vedrà la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, e i leader dei Gruppi politici del Congresso. A seguire all'Atlantic Council riceverà il Distinguished Leadership Award, il riconoscimento come uno dei politici la cui influenza si è fatta ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - fattoquotidiano : LA NATO BOICOTTA IL NEGOZIATO / DRAGHI OBBEDISCE, SCHOLZ NO Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista i… - marialauraloi : RT @NicolaPorro: #MarioDraghi è volato a Washington. Di cosa parlerà con Biden ?? - Flavr7 : RT @michele_geraci: Questa notizia (se vera), smentisce quella di ieri (se vera) che #Draghi avrebbe rappresentato a #Biden gli interessi d… -