Draghi alla Casa Bianca da Biden: Europa chiede di cercare la pace (Di martedì 10 maggio 2022) Per la sua prima volta alla Casa Bianca da presidente del Consiglio, Mario Draghi arriva in (leggero) anticipo. Accolto nello Studio Ovale da Joe Biden, i due si salutano calorosamente, seduti sotto i ritratti dei grandi presidenti Usa del passato. Ad aprire le brevi dichiarazioni ufficiali prima dell'incontro bilaterale è stato il presidente Usa, che ha salutato Draghi come "un buon amico e un grande alleato", sottolineando i profondi legami tra Italia e Usa. Entrambi sono stati unanimi nella condanna all'invasione russa dell'Ucraina. "Putin pensava di dividerci ma ha fallito", hanno detto tutti e due, con il presidente del Consiglio italiano che, anzi, ha sottolineato come "la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l'unione" tra Roma e Washington.

