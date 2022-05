Come le donne hanno abortito prima che l’aborto fosse legale (Di martedì 10 maggio 2022) In Polonia alle donne è stato di fatto vietato di abortire, mentre gli Stati Uniti stanno discutendo una proposta di legge che toglierebbe praticamente il diritto all’aborto, dopo la legge Roe vs Wade che lo aveva legalizzato nel 1973. Anche l’Italia non è immune da rigurgiti antiabortisti che si ripresentano ciclicamente, senza dimenticare che esistono svariati Paesi al mondo in cui l’interruzione volontaria di gravidanza è tuttora un reato. Ma queste norme iper restrittive impediscono davvero alle donne di ricorrere all’aborto? La risposta, naturalmente, è no. È infatti noto Come, anche prima della legalizzazione dell’Ivg, le donne che non volevano tenere un figlio trovassero metodi alternativi per abortire, spesso decisamente pericolosi, fino a rimetterci la vita; ... Leggi su robadadonne (Di martedì 10 maggio 2022) In Polonia alleè stato di fatto vietato di abortire, mentre gli Stati Uniti stanno discutendo una proposta di legge che toglierebbe praticamente il diritto al, dopo la legge Roe vs Wade che lo aveva legalizzato nel 1973. Anche l’Italia non è immune da rigurgiti antiabortisti che si ripresentano ciclicamente, senza dimenticare che esistono svariati Paesi al mondo in cui l’interruzione volontaria di gravidanza è tuttora un reato. Ma queste norme iper restrittive impediscono davvero alledi ricorrere al? La risposta, naturalmente, è no. È infatti noto, anchedella legalizzazione dell’Ivg, leche non volevano tenere un figlio trovassero metodi alternativi per abortire, spesso decisamente pericolosi, fino a rimetterci la vita; ...

Advertising

zerocalcare : Quasi un anno fa siamo stati a Shengal, nord Iraq, dove nel 2014 la comunità Ezida ha subito un massacro e un tenta… - lauraboldrini : Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - CercoMeStessa : RT @Giulia_B: Se commenti 'Viva gli alpini!' sotto il lancio di un articolo che parla delle molestie, sei complice. Se dai delle pazze alle… - Francesc_Ninot : @Amsel57516456 @estatotdit Che bastardo può NEGARE che le donne debbano sempre combattere e soffrire di più per ott… -