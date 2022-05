Bitcoin scende sotto i 30k$ | il minimo da 10 mesi | cosa sta succedendo?

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 10 maggio 2022) I mercati delle criptovalute e quelli tradizionali continuano a subire vendite su larga scala in risposta alla politica monetaria più restrittiva della Fed Glassnode afferma che la corsa alla riduzione del rischio di asset comeha spinto i costi di transazione di rete del token del 15% in più rispetto alla media I mercati delle criptovalute sono in rosso da quando il valore del più grande token,, è scesoi 40.000 dollari il 28 aprile. Da giovedì scorso, la caduta è stata ancora più intensa. Ieri, il prezzo diè scesoi 30.000 dollari per la prima volta da luglio 2021, poiché i mercati – tradizionali e criptovalute – hanno visto un aumento delle vendite in reazione alla rinnovata politica monetaria aggressiva della Federal Reserve statunitense. Il prezzo della ...