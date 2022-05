Ballo delle debuttanti, il liceo Cicognini di Prato fa retromarcia e apre a tutte le coppie gay (Di martedì 10 maggio 2022) retromarcia. Il liceo Cicognini di Prato cambia le regole: al Ballo delle debuttanti di fine anno sono ammesse anche le coppie gay. Lo ha fatto sapere lo stesso Convitto Nazionale Gabriele D’Annunzio, in seguito alla polemica scaturita per aver detto di no agli abbinamenti di ragazz* dello stesso sesso. Il cda del liceo, uno degli istituti più prestigiosi della Toscana, ha infatti deciso di cambiare le regole, deliberando all’unanimità che il Ballo delle debuttanti sarà subito “aperto a tutte le coppie liberamente formate”. Il liceo Cicognini di Prato ha aperto il Ballo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022). Ildicambia le regole: aldi fine anno sono ammesse anche legay. Lo ha fatto sapere lo stesso Convitto Nazionale Gabriele D’Annunzio, in seguito alla polemica scaturita per aver detto di no agli abbinamenti di ragazz* dello stesso sesso. Il cda del, uno degli istituti più prestigiosi della Toscana, ha infatti deciso di cambiare le regole, deliberando all’unanimità che ilsarà subito “aperto aleliberamente formate”. Ildiha aperto il...

