Asta record per ritratto Marylin di Andy Warhol: venduto per 195 mln di dollari (Di martedì 10 maggio 2022) 195 milioni di dollari. Questo il prezzo pagato per aggiudicarsi uno dei ritratti di Marilyn Monroe di Andy Warhol: "Shot Sage Blue Marilyn". La tela, che fu realizzata dal re della Pop art nel 1964 e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) 195 milioni di. Questo il prezzo pagato per aggiudicarsi uno dei ritratti di Marilyn Monroe di: "Shot Sage Blue Marilyn". La tela, che fu realizzata dal re della Pop art nel 1964 e ...

Advertising

RaiNews : Le immagini dell'asta serratissima per il celeberrimo 'Shot Sage Blue Marilyn', battuto a 195 milioni di dollari - SkyTG24 : Asta record per Marilyn di Andy Warhol: opera venduta per 195 milioni di dollari - classcnbc : MARILYN DA RECORD Il ritratto di #MarilynMonroe ad opera di Andy #Warhol del 1964 è stato venduto per 195mln $, un… - fasbej : ?? È stata venduta per 195 milioni di dollari ?? all’asta di #Christies a #NewYork ???? la #Marilyn realizzata da Andy… - news_bz : ?? È stata venduta per 195 milioni di dollari ?? all’asta di #Christies a #NewYork ???? la #Marilyn realizzata da Andy… -