Anche Ottavio Bianchi viveva in albergo. A pensarci bene né Adl né il Napoli hanno casa a Napoli (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si può fidare di un allenatore che non prende casa e vive in albergo con la comodità del frigobar? Il primo allenatore del Napoli che ha vissuto in albergo è stato Eraldo Monzeglio. Per sette anni visse in una pensione al Vomero vicino alla funicolare centrale. Il secondo allenatore che ha rifiutato di prendere casa a Napoli è stato Ottavio Bianchi. viveva all’Excelsior. Non è stato mai un problema Anche se l’albergo, un albergo fiorentino, condizionò pesantemente l’allenatore Sarri. L’albergo di Luciano Spalletti a Napoli è un problema per Aurelio De Laurentiis. Il primo dato inconfutabile è che, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si può fidare di un allenatore che non prendee vive incon la comodità del frigobar? Il primo allenatore delche ha vissuto inè stato Eraldo Monzeglio. Per sette anni visse in una pensione al Vomero vicino alla funicolare centrale. Il secondo allenatore che ha rifiutato di prendereè statoall’Excelsior. Non è stato mai un problemase l’, unfiorentino, condizionò pesantemente l’allenatore Sarri. L’di Luciano Spalletti aè un problema per Aurelio De Laurentiis. Il primo dato inconfutabile è che, ...

