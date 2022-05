Alpini, un raduno choc quello di Rimini: accuse di molestie sessuali. Guerini: “Nessuna tolleranza”, il Gen. Battisti: “Mai successo prima” (Di martedì 10 maggio 2022) ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati’’. Queste le parole, durissime, pronunciate oggi dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, seguite alla ‘clamorosa’ notizia secondo cui, nell’ambito della 93esima adunata degli Alpini (che per altro si è chiusa la scorsa domenica in diretta televisiva da Rimini), sarebbero state presentate dall’associazione ‘Non una di meno’, le denunce di diverse donne che sarebbero state fatte oggetto di ‘molestie sessuali’. Sono accuse pesantissime quelle denunciate dall’associazione ‘Non una di meno’ in merito 93esima adunata degli Alpini a Rimini accuse pesantissime ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati’’. Queste le parole, durissime, pronunciate oggi dal ministro della Difesa Lorenzo, seguite alla ‘clamorosa’ notizia secondo cui, nell’ambito della 93esima adunata degli(che per altro si è chiusa la scorsa domenica in diretta televisiva da), sarebbero state presentate dall’associazione ‘Non una di meno’, le denunce di diverse donne che sarebbero state fatte oggetto di ‘’. Sonopesantissime quelle denunciate dall’associazione ‘Non una di meno’ in merito 93esima adunata deglipesantissime ...

